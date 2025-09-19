 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les dirigeants des Girondins posent un ultimatum à Bruno Irles avant Angoulême
information fournie par So Foot 19/09/2025 à 10:38

Les dirigeants des Girondins posent un ultimatum à Bruno Irles avant Angoulême

Les dirigeants des Girondins posent un ultimatum à Bruno Irles avant Angoulême

Le football il a changé.

Sur le banc des Girondins de Bordeaux depuis la saison dernière, Bruno Irles pourrait déjà voguer loin de l’estuaire de la Gironde dès la semaine prochaine. Après un début de saison poussif en National 2, marqué par une défaite à Saint-Malo le week-end dernier, les dirigeants bordelais auraient posé un ultimatum à leur entraîneur de 50 ans.

MBC pour SOFOOT.com

