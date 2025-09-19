Les dirigeants des Girondins posent un ultimatum à Bruno Irles avant Angoulême
Le football il a changé.
Sur le banc des Girondins de Bordeaux depuis la saison dernière, Bruno Irles pourrait déjà voguer loin de l’estuaire de la Gironde dès la semaine prochaine. Après un début de saison poussif en National 2, marqué par une défaite à Saint-Malo le week-end dernier, les dirigeants bordelais auraient posé un ultimatum à leur entraîneur de 50 ans. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
