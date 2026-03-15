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La ligue de guadeloupéenne menacée de liquidation judiciaire
information fournie par So Foot 15/03/2026 à 10:14

La ligue de guadeloupéenne menacée de liquidation judiciaire

La ligue de guadeloupéenne menacée de liquidation judiciaire

Ce serait une première en France. Ce lundi, le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre décidera de placer (ou non) la Ligue guadeloupéenne de football (LGF) en liquidation judiciaire. « C’est la première liquidation judiciaire d’une ligue qui fait suite à une première procédure collective qui avait débouché sur une procédure de redressement judiciaire », a déclaré Jean-François Vilotte, directeur général de la Fédération française de football, cité par RCI.

Dettes abyssales

Cette situation exceptionnelle s’explique par les dettes fiscales et sociales accumulées par la LGF : plus d’un million d’euros . Alertée en 2024, la FFF s’était saisie du dosser en demandant un audit qui avait révélé des dépenses personnelles réglées avec l’argent de l’instance . En septembre 2025, l’ex-président de la LGF, Jean Dartron a été condamné pour prise illégale d’intérêts à un an de prison avec sursis, 15 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité , avant de faire appel.…

JD pour SOFOOT.com

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