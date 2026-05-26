« Je suis dans l’incompréhension » : Ismaël Bennacer réagit à sa non-convocation pour le Mondial

« Je suis dans l’incompréhension » : Ismaël Bennacer réagit à sa non-convocation pour le Mondial

La pilule ne passe pas. Alors que l’équipe nationale d’Algérie a entamé sa préparation pour la Coupe du monde 2026 vendredi dernier et si le sélectionneur Vladimir Petković dévoilera officiellement la liste des joueurs algériens convoqués le 31 mai . Certains joueurs savent déjà qu’ils ne seront pas du voyage. C’est le cas d’ Ismaël Bennacer qui n’a pas été aperçu au Centre technique national de Sidi Moussa.

L’international de 28 ans (56 sélections), qui a participé à la CAN 2025, n’arrive pas à digérer la décision du technicien croato-suisse . « Je ne vais pas mentir, je suis dans l’incompréhension , raconte Bennacer à La Gazette du Fennec . Quand tu te sens bien physiquement, que tu travailles, que tu reviens à un bon niveau et que tu as ce rêve de Coupe du monde avec ton pays depuis des années, c’est forcément difficile à accepter. » …

CT pour SOFOOT.com