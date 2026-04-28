Les demandes folles de la FIFA pour la visite de Gianni Infantino à Vancouver

Les demandes folles de la FIFA pour la visite de Gianni Infantino à Vancouver

Les mêmes passe-droits que les politiques ? Certainement pas. Selon la chaîne canadienne Global BC , la FIFA aurait demandé une escorte de niveau 4 pour Gianni Infantino à Vancouver. Ce grade de sécurité lui permettrait de se déplacer dans la ville à grande vitesse, sans respecter les feux de circulation et extrêmement encadré par les forces de sécurité.

Sources: FIFA wanted level 4 motorcade escort for its president while in Vancouver (ability to go through traffic lights). That’s 1 level below the pope - but on par with 🇺🇸 president - and higher than 🇨🇦 PM. The request was denied.#bcpoli@GlobalBC @CUrquhartGlobal pic.twitter.com/CFqOvEUcFB…

AR pour SOFOOT.com