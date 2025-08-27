Les débuts catastrophiques de Calvert-Lewin avec Leeds

Le nouveau calvaire de Leeds ?

Arrivé libre cet été en provenance d’Everton, Dominic Calvert-Lewin semblait enfin en position de relancer sa carrière avec Leeds United. Entré à l’heure de jeu face à Sheffield Wednesday à l’occasion du second tour de League Cup ce mardi, l’Anglais de 28 ans a montré toute l’étendue de sa palette de buteur : trois buts tout fait manqués et un tir au but envoyé en tribune . Leeds, promu en Premier League, s’est finalement vu éliminé (1-1, 3-0 TAB) par un club de Championship qui galère à payer ses joueurs.…

ARM pour SOFOOT.com