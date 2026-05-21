Les dates du mercato 2026-2027 pour la Ligue 1 sont connues

Les dates du mercato 2026-2027 pour la Ligue 1 sont connues

Préparez le carnet de chèques. La LFP a dévoilé ce jeudi dans un communiqué les dates du mercato pour la saison 2026-2027. La fenêtre estivale s’ouvrira le lundi 15 juin et s’achèvera le mardi 1 er septembre à 19h59. Le mercato hivernal sera quant à lui ouvert du vendredi 1 er janvier au lundi 1 er février à 19h59.

LES DATES DU MERCATO 2026/2027 Le Conseil d’Administration a décidé des dates de mercato pour la saison 2026/2027. Le mercato estival débutera le lundi 15 juin 2026 et s’achèvera le mardi 1er septembre 2026 à 19h59. Le mercato hivernal commencera le vendredi 1er janvier 2027… pic.twitter.com/nJEE5Op1An…

OC pour SOFOOT.com