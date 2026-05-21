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Didier Deschamps et les téléphones portables dans le vestiaire
information fournie par So Foot 21/05/2026 à 11:30

Didier Deschamps et les téléphones portables dans le vestiaire

Didier Deschamps et les téléphones portables dans le vestiaire

Non, vous n’êtes pas Dieu tout-puissant après quatorze ans à la tête d’une sélection et c’est même à vous de vous accoutumer à la nouvelle génération. Enfin c’est ce que pense Didier Deschamps. Alors qu’il va entamer cet été sa dernière compétition à la tête des Bleus, il est revenu sur un de ses principes les plus importants de son management , lors d’une interview pour le dernier numéro de So Foot Club . « J’ai un maître-mot : m’adapter » , explique le champion du monde en 1998, brassard autour du bras, et 2018, col blanc autour du cou.

EM pour SOFOOT.com

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