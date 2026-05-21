Le prince William en feu pour le sacre d'Aston Villa

Une nuit royale. Au cours de la folle soirée qui a sacré Aston Villa ce mercredi, les faits et gestes d’un homme étaient particulièrement scrutés dans les travées du stade Beşiktaş. Supporter des Villans de longue date, le Prince William était en tribunes pour assister au premier sacre européen depuis 44 ans pour le club de Birmingham.

On peut dire que le prince de Galles n’a pas fait dans la retenue. Sur l’ouverture du score des hommes d’Unai Emery et le pétard de Youri Tielemans, William a laissé exploser sa joie.…

OC pour SOFOOT.com