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Le documentaire Netflix sur le fiasco des Bleus à Knysna fait un carton d’audience
information fournie par So Foot 21/05/2026 à 12:23

Le documentaire Netflix sur le fiasco des Bleus à Knysna fait un carton d’audience

Le documentaire Netflix sur le fiasco des Bleus à Knysna fait un carton d’audience

Faire un bon démarrage, c’est exactement ce que le car n’avait pas fait en 2010. Seize ans après, le pays attend toujours des réponses sur ce qu’il s’est passé en Afrique du Sud. Il en a eu quelques unes, dont certaines étaient déjà connues, de la part des acteurs du fiasco ayant accepté de témoigner dans Le bus : les Bleus en grève , diffusé sur Netflix depuis le 13 mai.

Un démarrage en fanfare

Selon la newsletter spécialisée « Netflix & Chiffres », le doc aurait été visionné 2,1 millions de fois au dimanche 17 mai , soit sur une période de cinq jours. Il se classe même à la quatrième place du top global Netflix pour les productions dans une langue qui n’est pas l’anglais.…

EM pour SOFOOT.com

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