Les crues dévastatrices au Népal portent la marque du changement climatique - experts

Le changement climatique contribue à créer des conditions propices à des catastrophes telles que les crues dévastatrices qui ont frappé mercredi la région himalayenne entre le Népal et le Tibet chinois, selon des scientifiques.

Près de 1.500 personnes, dont au moins 800 étrangers, sont portées disparues après un glissement de terrain dans l'Himalaya ayant provoqué des inondations qui ont fait au moins 270 morts, selon les autorités.

"Le changement climatique crée des conditions susceptibles de déstabiliser les roches et la glace en haute montagne", a déclaré Simon Cox, scientifique en chef du programme Mountains to Sea chez Earth Sciences New Zealand.

Ces conditions favorisent les catastrophes en cascade, comme celle observée ce mercredi, a-t-il ajouté.

LES CAUSES TOUJOURS À L'ÉTUDE

Les causes exactes du désastre restent à déterminer, mais les scientifiques estiment qu'une gigantesque avalanche de glace et de roches sur les versants nord du Langtang Lirung, au Népal, est probablement à l'origine de la catastrophe.

Des images satellites fournies par Planet Labs et examinées par Reuters suggèrent que la rupture de la partie inférieure d'un glacier a déclenché la crue.

Une grande section de la langue glaciaire se serait détachée à environ 5.200 mètres d'altitude avant de s'effondrer quelque 1.200 mètres plus bas, selon des experts.

Les images montrent également qu'une grande quantité de neige aurait fondu au cours des 24 heures précédant la catastrophe, a déclaré Dan Shugar, géoscientifique à l'université de Calgary, sans que des données météorologiques locales aient encore permis de le confirmer.

Les experts estiment que la hausse des températures et la fonte des glaciers ont probablement contribué à la catastrophe, mais sans en être l'unique cause.

Le réchauffement peut réduire la glace présente sur les pentes abruptes et modifier les cycles de gel et de précipitations, ce qui peut fragiliser les versants montagneux et accroître le risque d'effondrement, a expliqué Simon Cox.

DES PHÉNOMÈNES SIMILAIRES SE MULTIPLIENT

La région a déjà connu plusieurs catastrophes comparables ces dernières années, quoique de moindre ampleur.

Parmi elles figurent l'inondation de 2025 à Gyirong, ainsi que la vidange brutale d'un lac glaciaire dans le village népalais de Thame en 2024, un an après un événement similaire dans l'État indien du Sikkim.

Inondations, glissements de terrain, avalanches et sécheresses se multiplient dans l'ensemble de la chaîne montagneuse de l'Hindou Kouch.

Ces bouleversements rapides constituent une menace majeure pour les populations de la région, indique le Centre international pour le développement intégré des montagnes (ICIMOD), basé au Népal.

La hausse des températures rend la cryosphère (l'ensemble des surfaces glacées sur Terre) bien plus vulnérable qu'auparavant, a déclaré Farooq Azam, spécialiste de la cryosphère à l'ICIMOD.

Une fonte importante des neiges, combinée à une activité sismique, pourrait avoir contribué à déclencher l'avalanche initiale de glace et de roches à l'origine de la catastrophe de mercredi, a-t-il indiqué.

UNE TENDANCE À LONG TERME ALARMANTE

La tendance à long terme est alarmante. Les Nations unies ont déclaré en 2023 que les montagnes du Népal avaient perdu près d'un tiers de leur couverture glaciaire en un peu plus de trente ans sous l'effet du réchauffement climatique.

L'organisation avait également indiqué que la fonte des glaciers au Népal s'était accélérée de 65% au cours de la décennie précédente par rapport à la décennie antérieure.

La catastrophe de mercredi pourrait constituer un exemple classique d'"événement composé", a déclaré Benjamin Horton, doyen de la Faculté de l'énergie et de l'environnement de l'Université de la Ville de Hong Kong.

Ce type de phénomène survient lorsqu'un séisme se combine à des effets du changement climatique, comme le recul des glaciers ou le dégel du pergélisol, provoquant une catastrophe plus complexe et plus destructrice qu'un événement isolé, a-t-il ajouté.

Une meilleure compréhension de ces risques en cascade serait essentielle pour renforcer la résilience des régions de haute montagne, a déclaré Benjamin Horton.

(Rédigé par Farah Master à Hong Kong, avec la contribution de la rédaction de Pékin, de Devjyot Ghoshal à Bangkok et de Praveen Menon à Sydney; version française par Aleksandra Kret, édité par Benoit Van Overstraeten)