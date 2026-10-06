Les crises du coût de la vie vont se multiplier et accentuer la pauvreté, selon le FMI

* Les ménages pauvres subissent des taux d'inflation plus élevés, selon une étude du FMI

* 23 millions de personnes supplémentaires sont tombées sous le seuil de pauvreté entre 2021 et 2024

* Cette étude fait partie des Perspectives de l'économie mondiale publiées la semaine prochaine

par Andrea Shalal

Les flambées des prix des produits alimentaires et de l'énergie devraient devenir plus fréquentes, selon le Fonds monétaire international (FMI), avertissant que de telles crises alimentent durablement les anticipations d'inflation, aggravent la pauvreté et menacent la stabilité économique.

Une étude du FMI publiée mardi a examiné trois décennies de stratégies utilisées par les gouvernements pour atténuer ces poussées des prix.

L'étude porte également sur un nouveau modèle économique qui tient compte de l'inflation plus élevée que subissent les ménages les plus pauvres, ces derniers consacrant une part plus importante de leur budget aux besoins quotidiens.

Les fortes hausses des prix des produits de première nécessité sont historiquement rares, surtout à l'échelle mondiale, mais elles constituent une source récurrente de tensions économiques et sociales depuis cinq ans, face à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie depuis 2022 et à la guerre au Moyen-Orient depuis fin février.

Le nouveau modèle du FMI a révélé un écart de 0,8 point de pourcentage par rapport à la mesure standard de l'inflation, ce qui suggère que 23 millions de personnes supplémentaires sont passées sous le seuil d'extrême pauvreté entre 2021 et 2024 par rapport aux estimations précédentes.

"En résumé, les crises du coût de la vie (…) affectent la stabilité des prix, réduisent le niveau de vie et aggravent les inégalités", a déclaré Chiara Maggi, économiste au FMI qui a codirigé l'étude publiée dans le chapitre 2 des "Perspectives de l’économie mondiale", à paraître la semaine prochaine.

Le FMI a déclaré le mois dernier que l'économie mondiale avait mieux résisté que prévu au choc énergétique provoqué par la guerre au Moyen-Orient et que la production économique mondiale devrait encore croître d'environ 3% en 2026, mais l'institution a averti que les risques restaient élevés.

Ce chiffre correspond aux prévisions du FMI de juillet, qui tablaient sur une croissance mondiale de 3,0%, tout en restant inférieur à la croissance moyenne de 3,5% enregistrée en 2024 et 2025. Les prévisions de juillet supposaient également que la guerre prendrait fin à la mi-juillet, mais l'Iran et les États-Unis ont tous deux intensifié leurs attaques ces derniers mois, et le conflit s'est étendu aux pays voisins.

PRÉVISIONS D'INFLATION

Le FMI a indiqué que ses données montraient également que les anticipations d'inflation à court et moyen terme augmentaient sensiblement pendant les crises du coût de la vie, et qu'elles restaient nettement supérieures à leur niveau d'avant la crise même trois ans après le début de celle-ci.

Les anticipations d'inflation à cinq ans ont d'abord légèrement augmenté, mais sont restées élevées même trois ans après une crise, ce qui pourrait entraîner des hausses de taux d'intérêt.

Selon le FMI, les transferts ciblés constituent le meilleur moyen pour les pays de protéger les plus vulnérables tout en préservant les signaux de prix.

Les mesures visant à contenir les prix, telles que le contrôle des prix et la baisse des taxes sur la consommation, pourraient coûter aux gouvernements trois à six fois plus cher à mettre en place, tandis que les subventions aux producteurs pourraient coûter 22 fois plus cher.

Le FMI a également indiqué que des mesures générales pourraient perdre de leur efficacité si de nombreux pays appliquaient des subventions simultanément.

Les subventions à la production, souvent privilégiées par les pays en développement, se sont révélées particulièrement inefficaces car elles peuvent réduire le coût des biens ensuite exportés, ce qui revient à subventionner les consommateurs étrangers pour les contribuables nationaux, a expliqué Chiara Maggi.

Shantayanan Devarajan, professeur à l'Université de Georgetown aux États-Unis et ancien économiste de la Banque mondiale, a déclaré que les pays en développement étaient confrontés à une crise grave compte tenu de l'effet combiné de la hausse des prix du pétrole, des niveaux d'endettement élevés, de l'augmentation des coûts d'emprunt et de l'impact attendu d'un phénomène climatique El Niño exceptionnel de cette année.

"Cela survient à un moment où la croissance globale dans les pays à faible revenu est à son plus bas niveau historique", a-t-il déclaré dans un entretien vidéo avec Chiara Maggi, également diffusé mardi. "La croissance a considérablement ralenti."

Certains pays, dont l'Égypte et l'Indonésie, ont commencé à abandonner les subventions généralisées au profit de transferts monétaires ciblés, a déclaré Shantayanan Devarajan, exhortant les pays à instaurer des réformes visant à stimuler la croissance et à limiter les dommages causés par la guerre au Moyen-Orient.

"Comme on dit, 'il faut réparer son toit quand le soleil brille'", a-t-il déclaré. "Quand la crise éclate, il est presque trop tard pour déployer ces mesures et l'opposition sera très forte."

(Rédigé par Andrea Shalal ; version française Coralie Lamarque ; édité par Benoit Van Overstraeten)