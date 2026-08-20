Les coulisses du recrutement de Rayan Cherki à Manchester City

Une belle obsession. Rayan Cherki a fait ses valises de Lyon à Manchester l’été dernier. Pour en apprendre plus sur les coulisses du transfert à 42,5 millions d’euros (+ 6 de bonus), le documentaire « A Beautiful Obsession » de Prime Video sur la dernière saison de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City propose une immersion dans les réunions des décideurs des Cityzens .

Alors que ces derniers avaient pris la décision de ne pas prolonger Kevin De Bruyne, ils étaient à la recherche d’un joueur similaire, en s’appuyant sur la data, qui a fait ressortir Cherki. « Il pourrait être le profil de Kévin d’ici deux ans , brainstorme Hugo Viana, le directeur sportif des Sky Blues . Mais la mentalité est… (il fait un signe du doigt vers son crâne) . Les informations que nous avions n’étaient pas très positives, je vais être très honnête. » …

NB pour SOFOOT.com