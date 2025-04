information fournie par So Foot • 15/04/2025 à 20:02

Les compositions d'Aston Villa-PSG avec Barcola titulaire

On prend pas les mêmes, mais on recommence (on l’espère).

Luis Enrique a décidé de titulariser Bradley Barcola dans le onze parisien du quart de finale retour de Ligue des champions contre Aston Villa. L’ancien Rennais Désiré Doué, buteur lors du match aller, débutera sur le banc. Pour le reste, entre le milieu Neves, Vitinha et Ruiz, la charnière Marquinhos – Pacho et Dembélé devant, c’est du classique.…

UL pour SOFOOT.com