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Les compos de Belgique-Sénégal sont là !
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 21:30

Les compos de Belgique-Sénégal sont là !

Les compos de Belgique-Sénégal sont là !

Le suspense est total, la rencontre imprévisible. Pour tenter de se rassurer en filant en huitièmes malgré des prestations laissent un petit doute, la Belgique et le Sénégal croisent le fer ce mercredi. Côté belge, Kévin De Bruyne est bien titulaire, trônant derrière le front de l’attaque avec Leandro Trossard et Jérémy Doku.

En revanche, Romelu Lukaku cire le banc : Rudi Garcia ne semble pas trop kiffer l’ancien malgré son impact dans le jeu des Diables Rouges. Il s’agit du même onze que celui de la fin des phases de groupe : RAS.…

SW pour SOFOOT.com

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