Mondial-2026: Après le récital des Bleus, le festival de Kane qualifie les Anglais

L'attaquant et capitaine anglais Harry Kane après son doublé qui qualifie pour les 8e de finale du Mondial l'Angleterre contre la RD Congo (2-1), le 1er juillet 2026 à Atlanta. ( AFP / Odd ANDERSEN )

Au lendemain de la démonstration des Bleus de Kylian Mbappé face à la Suède (3-0), les Anglais ont rejoint à leur tour mercredi les 8e de finale du Mondial en renversant la République démocratique du Congo (2-1) grâce à un doublé de leur capitaine providentiel, Harry Kane.

Les Three Lions se posent en outsiders solides à côté des Français plus que jamais favoris de la Coupe du Monde, même si le chemin est long. Les Etats-Unis tenteront eux aussi de rejoindre au sein du Top 16 les deux autres pays organisateurs, le Canada et le Mexique. Le duel entre la Belgique et le Sénégal est très incertain.

. L'Angleterre souffre mais passe

L'Angleterre a jusqu'à présent alterné le très bon et le moins convaincant. Elle l'a encore montré à Atlanta en étant menée au score pendant 70 minutes par des Congolais impressionnants de solidarité et qui ont marqué rapidement grâce à Brian Cipanga (7e).

Il a fallu deux éclairs d'Harry Kane (75e et 86e), d'abord de la tête puis d'une frappe aux abords de la surface dans la lucarne pour maintenir en vie les joueurs de Thomas Tuchel, bien malmenés jusqu'alors.

En 8e, les Anglais retrouveront le Mexique, pays co-organisateur, qui s'est qualifié sans trembler aux dépens de l'Equateur (2-0). Les célébrations qui ont suivi cette victoire, qui ont notamment réuni plus d'un million de personnes à Mexico, ont été gâchées par la mort de deux personnes.

Avec cinq buts, Harry Kane rejoint Erling Haaland à la deuxième place du classement des buteurs du Mondial, juste derrière les six buts de Léo Messi et Kylian Mbappé, auteur d'un doublé mardi avec la France.

. Un récital "Bleu Suède shoes"

Sur la pelouse du MetLife Stadium, où se jouera la finale le 19 juillet, les Bleus, impressionnants offensivement, ont envoyé valser des Suédois dépassés (3-0).

Les attaquants français Michael Olise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, accompagné du défenseur Jules Koundé, lors du deuxième match de poule de l'équipe de France à la Coupe du monde, le 22 juin 2026 face à l'Irak, à Philadelphie ( AFP / MAURO PIMENTEL )

"Il faut garder cette même confiance en 8e avec un adversaire de qualité différente (le Paraguay, NDLR). On ne va pas tomber dans l'euphorie non plus", a prévenu le sélectionneur Didier Deschamps.

Mais l'enthousiasme monte logiquement autour de l'équipe de France et de son époustouflant potentiel offensif, porté par les inspirations de Michael Olise (déjà cinq passes décisives) et l'efficacité impitoyable de Mbappé, auteur d'un doublé mardi pour amener son total à six buts depuis le début du tournoi.

Le prochain adversaire des Français, le Paraguay, rappelle en tous cas des souvenirs. En 1998, il avait fallu le but en or de Laurent Blanc pour s'ouvrir la voie vers les quarts de finale et le sacre trois matches plus tard. L'histoire se répètera-t-elle ?

. Belgique-Sénégal indécis

Un peu moins favoris que la France ou l'Angleterre, mais vrais outsiders tout de même, la Belgique et le Sénégal s'affrontent mercredi à 13h00 locales (20h00 GMT) à Seattle dans l'un des 16e de finale les plus incertains et les plus relevés du tournoi.

Les Sénégalais, tombés dans un groupe difficile avec la France et la Norvège (qui s'est aussi qualifiée mardi pour les 8e de finale), se sont qualifiés de justesse et n'ont pas encore montré tout leur potentiel, à l'image de la star Sadio Mané.

En face, les Belges ont d'abord peiné contre l'Egypte (1-1) et l'Iran (0-0) avant de dérouler face à la Nouvelle-Zélande (5-1). Et leur sélectionneur français, Rudi Garcia, a ensuite rendu hommage à ses cadres - Leandro Trossard, Romelo Lukaku et Kevin De Bruyne - très critiqués après le match contre l'Iran. "Je n'ai pas accepté qu'on les traite de +has been+ et ils ont répondu", a-t-il lancé.

. Les USA pour un trio de pays-hôtes

Dans le dernier match de la soirée, les Etats-Unis affrontent la Bosnie-Herzégovine à 17h00 (00h00 GMT) à San Francisco) et vont tenter de rejoindre en 8e de finale les deux autres pays-hôtes, Canada et Mexique, qui ont déjà leur ticket.

Battus par la Turquie lors du troisième match de poule, qui n'avait pas beaucoup d'enjeu pour eux, les Américains chercheront à retrouver la dynamique de leurs deux premières rencontres, facilement gagnées contre le Paraguay (4-1) et l'Australie (2-0).

Auteur d'un doublé contre le Paraguay et encore convaincant face à l'Australie, le buteur monégasque Folarin Balogun est attendu. En face, le jeune Alajbegovic (18 ans) et l'ancien Dzeko (40 ans) seront les principales armes bosniennes.