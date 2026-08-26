Les compos d’OL-Fener sont tombées !

Le jour de gloire est-il enfin arrivé pour les Gones ? Six ans après leur dernière apparition en phase finale de Ligue des champions, les Lyonnais défient Fenerbahçe ce mercredi soir dans un Groupama Stadium sous tension . À l’aller, les hommes de Paulo Fonseca ont arraché le nul en Turquie (1-1).

Pour tenter de sortir les Stambouliotes, le technicien portugais a claqué le onze des grands soirs : un 4-3-3 composé de Greif – Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton, Tolisso – Nuamah, Openda, Fofana. En somme, la même tambouille que lors de la première manche .…

SW pour SOFOOT.com