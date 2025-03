information fournie par So Foot • 14/03/2025 à 12:47

Les clubs pros français et les diffuseurs diffusent une large campagne contre le piratage

Les clubs pros français et les diffuseurs diffusent une large campagne contre le piratage

La lutte contre les boîtiers IPTV.

Ce vendredi, à l’aube des 26 e et 27 e journées de Ligue 1 et Ligue 2, les diffuseurs DAZN et Bein Sports, avec l’ensemble des clubs professionnels français, ont diffusé sur leurs réseaux une large campagne anti-piratage . Tout ce beau monde encourage leurs supporters respectifs à passer par la voie légale pour regarder les matchs de leur équipe, c’est-à-dire à éviter le streaming ou les IPTV au profit de la souscription aux abonnements des diffuseurs officiels.…

TJ pour SOFOOT.com