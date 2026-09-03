Les clubs français vendent, les fans applaudissent, le football perd

L’OL a perdu Malick Fofana sur le gong, Marseille ne pourra plus compter sur son capitaine Leonardo Balerdi et Lille a cédé Ayyoub Bouaddi aux géants anglais, mais les supporters de ces clubs ne voient pas le problème. Ils continuent de manger la soupe que leur servent les présidents depuis des années et se muent en comptables, oubliant l’essence du sport qu’ils ont, fut un temps, aimé.

Il y a 50 ans, les dystopies se déroulant au début du XXI e prévoyaient au moins des voitures volantes. L’époque dans laquelle nous vivons contraint simplement (et pour certains) à passer sa soirée du 1 er septembre devant son téléphone et son ordinateur. Exit La Gazette des transferts , il faut maintenant activer les notifications des tweets de Fabrizio Romano et rafraîchir les lives des médias qui se sont résignés à traiter la fenêtre de mercato comme une compétition majeure. Éclairé par la lumière bleue de tous ces écrans, le visage de certains supporters s’illumine au moment où un joueur de leur club favori est vendu. Souvent, il ne s’agit pas d’un poids mort ou d’un impoli parti au bras de fer, mais bien du meilleur joueur de l’effectif, laissant ses coéquipiers orphelins, plusieurs dizaines de millions d’euros dans les caisses du dit club et des rêves d’exil dans un championnat plus coté. Le football, et l’ambition sportive avec lui, passent une fois de plus au second plan à leurs yeux.

Départ d’honneur

Après avoir hurlé tant de fois sur des dribbles brutaux et des buts importants de Malick Fofana, des supporters lyonnais ont ainsi « savouré » son départ vers Sunderland – sans vraiment tenir compte de son état psychologique au moment où il a été trimballé entre deux clubs – parce que ces 30 millions d’euros vont continuer d’assainir les finances rhodaniennes. Qu’importe si la saison va être compliquée, que le fulgurant Belge est remplacé par un ailier de Ligue 2 et qu’une qualification en Ligue des champions aurait suffit à le garder, ils ne jurent plus que par des logiques économiques (certains se sont même gargarisé de voir l’OL s’ouvrir au marché asiatique en recrutant le Japonais Keito Nakamura), bien loin des considérations sportives.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com