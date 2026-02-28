«Les clubs français doivent servir les intérêts du PSG» dénoncent les supporters nantais

Laquais ? Les supporters du FC Nantes ont accueilli « avec stupéfaction » le report du match PSG-Nantes, décidé pour que le PSG prépare au mieux son huitième de finale contre Chelsea. Selon eux, ce choix a été décidé dans le seul but de favoriser le PSG dans sa double confrontation contre les Londoniens. « Cette décision va clairement à l’encontre des intérêts du club » , rappellent la Brigade Loire, Activ Nantes, Allez Nantes Canaris et sept autres groupes de supporters du FCN.

Défense des intérêts

Le report, prévu pour la semaine du 20 avril, se situe dans un mois crucial pour l’avenir du FC Nantes en Ligue 1. Les hommes d’Ahmed Kantari doivent en effet enchaîner Metz, Auxerre et Brest, des matchs qualifiables d’abordables, avant de voir le PSG, Rennes et Marseille.…

UL pour SOFOOT.com