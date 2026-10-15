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Après son jubilé, Robert Pirès se lance dans une nouvelle carrière
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 17:39

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Après son jubilé, Robert Pirès se lance dans une nouvelle carrière

Après son jubilé, Robert Pirès se lance dans une nouvelle carrière

Il aurait pu aussi vendre des voitures d’occasion. Quelques jours après son jubilé au stade Saint-Symphorien, Robert Pirès s’est confié à L’Équipe sur sa nouvelle expérience en tant qu’acteur .

S’il se retrouve dans la distribution du film Melpomène , de la réalisatrice Charlotte Dauphin, c’est un peu grâce au hasard : « Je me suis retrouvé à faire mes débuts au cinéma après une discussion avec la coach de jeu de la réalisatrice du film Melpomène, Charlotte Dauphin. Elle habite dans le même immeuble que moi et elle m’a dit que Charlotte cherchait de nouveaux visages pour son prochain film. Elle m’a demandé si ça m’intéressait. Je lui ai dit que j’allais y réfléchir, parce que ce n’est pas mon métier. J’ai fini par lui répondre : “Pourquoi pas ?” »

LT pour SOFOOT.com

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