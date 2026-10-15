Vers un retrait de points pour l’OM ?

Manchester City va se sentir moins seul. Englué dans une jolie crise sportive depuis le début de la saison, l’OM doit éviter de dégringoler davantage sur le plan économique . Le club phocéen pourrait être lourdement sanctionné à titre conservatoire par la DNCG dès cet hiver pour ne pas avoir respecté les exigences fixées le 26 juin dernier, selon les informations de L’Équipe ce jeudi. L’OM est sous le coup de sanctions conservatoires qui pourraient être levées par la suite en cas de changement positif.

Face à la situation financière délicate du club, une amende serait difficilement envisageable selon L’Équipe . Le quotidien laisse entendre que des sanctions impactant le sportif pourraient être infligées, comme un retrait de points au démarrage de la prochaine saison de Ligue 1 (ou de Ligue 2 selon le scénario de la saison, sait-on jamais). Le gendarme français a néanmoins exclu la perspective d’une rétrogradation administrative.…

MB pour SOFOOT.com