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Les clubs de Premier League n'ont jamais autant dépensé sur le mercato
information fournie par So Foot 02/09/2026 à 12:26
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Les clubs de Premier League n'ont jamais autant dépensé sur le mercato

Les clubs de Premier League n'ont jamais autant dépensé sur le mercato

L’Anglethune n’a pas changé. Le marché des transferts anglais a définitivement fermé ce mercredi 2 septembre, à minuit . Pour fêter ça, nos camarades britanniques ont établi un nouveau record selon Reuters : dépenser la modique somme de 3,46 milliards de livres (4,03 milliards d’euros) . C’est la première fois que la barre des 4 milliards d’euros est franchie.

Folie sur folie

À l’été 2025, déjà, les 20 écuries de Premier League réunies avaient battu le record en dépassant les 3 milliards de livres dépensées. Et bien cet exploit n’aura tenu qu’un an. Pour cause, notamment, Manchester City s’est régalé en lâchant 534 millions d’euros à lui seul , dont 145 sur Enzo Fernández. Le milieu argentin est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du foot anglais à égalité avec Alexander Isak, arrivé à Liverpool en 2025 pour le même prix.…

AC pour SOFOOT.com

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