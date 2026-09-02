Les clubs de Premier League n'ont jamais autant dépensé sur le mercato

L’Anglethune n’a pas changé. Le marché des transferts anglais a définitivement fermé ce mercredi 2 septembre, à minuit . Pour fêter ça, nos camarades britanniques ont établi un nouveau record selon Reuters : dépenser la modique somme de 3,46 milliards de livres (4,03 milliards d’euros) . C’est la première fois que la barre des 4 milliards d’euros est franchie.

Folie sur folie

À l’été 2025, déjà, les 20 écuries de Premier League réunies avaient battu le record en dépassant les 3 milliards de livres dépensées. Et bien cet exploit n’aura tenu qu’un an. Pour cause, notamment, Manchester City s’est régalé en lâchant 534 millions d’euros à lui seul , dont 145 sur Enzo Fernández. Le milieu argentin est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du foot anglais à égalité avec Alexander Isak, arrivé à Liverpool en 2025 pour le même prix.…

AC pour SOFOOT.com