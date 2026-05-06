Les cinq minutes qui ont tendu le Bayern

João Pinheiro, ou João Dinero ? C’est la question que s’est posée l’Allianz Arena et l’effectif du Bayern à la demi-heure de jeu de cette demi-finale retour de Ligue des champions. Après un arrêt de Matvey Safonov, Vitinha a dégagé le ballon sur João Neves… qui a touché le ballon de la main. Le PSG menait alors 1-0 à Munich, suite au but rapide d’Ousmane Dembélé.

La main non sifflée de João Neves dans la surface du PSG ❌ Pénalty ou pas ? 🤔#BAYPSG | #UCL pic.twitter.com/PgDgu2p58L…

UL pour SOFOOT.com