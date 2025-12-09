Les chômeurs de plus en plus pessimistes sur leurs chances de retrouver un emploi (baromètre Unédic)

Les demandeurs d'emploi sont de plus en plus pessimistes sur leurs chances de retrouver un emploi durable (CDI ou CDD de six mois plus) dans les trois prochains mois, selon un baromètre annuel publié mardi par l'Unédic.

Les deux tiers d'entre eux (66%) jugent celle probabilité faible ou moyenne, en hausse de six points sur un an. Parmi eux, un tiers estime même que cette probabilité est nulle ou presque.

A l'inverse, les actifs jugent à 67% peu probable de connaître une période de chômage dans les deux prochaines années, "soit une augmentation de 12 points et un niveau jamais atteint depuis la première édition du baromètre", a exposé lors d'une présentation à la presse Adrien Smid, directeur conseil à Elabe.

Mais s'ils craignent moins le chômage, les actifs sont "plus prudents et retardent ou renoncent à des changements de vie professionnelle", la part de ceux qui projettent un changement de métier reculant de 8 points en une année, à 17%.

Ce 7e baromètre a été réalisé avec le cabinet Elabe auprès d'un échantillon représentatif de 3.006 Français âgés de 15 ans et plus, et de 1.547 demandeurs d'emploi représentatifs des inscrits à France Travail, interrogés courant septembre.

Les deux tiers des Français (66%) estiment que la situation de l'emploi se dégrade, en hausse de 16 points sur un an, un niveau qui approche celui constaté pendant la pandémie de Covid-19.

Le taux de chômage est largement surestimé dans les réponses, à 15% en moyenne, alors qu'il était de 7,7% au troisième trimestre, selon l'Insee.

En matière d'assurance chômage, "la méconnaissance et les idées reçues nourrissent une image déformée de l'assurance chômage et de ses bénéficiaires", selon la vice-présidente de l'Unédic, Patricia Ferrand.

Les critiques formulées à l'encontre de l'assurance chômage diminuent lorsqu'on apporte aux sondés des informations factuelles, sans toutefois disparaître.

Ainsi 37% des Français se disent spontanément d'accord avec l'affirmation "la plupart des chômeurs fraude pour toucher des allocations". Une fois informés que la fraude identifiée représente moins de 1% des dépenses, ils sont 29% à le penser.

Plus de sept actifs sur dix considèrent que "le fait qu’il existe des allocations chômage réduit l’inquiétude de perdre son emploi", et "37 % des actifs qui ont changé d’emploi au cours de leur vie professionnelle estiment qu'ils n’auraient pas pu le faire sans l'assurance chômage".