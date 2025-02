information fournie par So Foot • 20/02/2025 à 01:33

Les choix de Roy : un cadeau pour personne

Alors qu'il semblait résigné dès le tirage au sort, Éric Roy a donné l'impression d'abandonner avant même de débuter le match retour contre le PSG en alignant une composition d'équipe loin d'être type. Les cadres brestois étaient sur le banc des remplaçants, et lui se retrouve sur celui des accusés, même si la faute n'est pas entièrement sienne.

Il ne donnait pas cher de la peau du Stade brestois, en appelant au héros de Mission : Impossible lorsqu’il avait appris que son groupe serait opposé au PSG en barrages de Ligue des champions. Éric Roy avait finalement raison : son équipe n’a pas fait un pli. Bien que balayé à Roudourou au match aller, les Ty Zefs n’auraient peut-être pas eu à subir une telle humiliation au Parc des Princes si leur chef de meute n’avait pas envoyé autant de signaux négatifs. Certes Paris s’est transformé en un rouleau-compresseur, mais laisser la quasi-totalité des cadres habituels en survêt au coup d’envoi d’un match où les Pirates n’avaient plus rien à perdre, revenait à troquer d’entrée le drapeau à la tête de mort pour un triste drapeau blanc.

Échec au Roy

La veille pourtant, « King Eric » n’avait montré aucun signe de résignation en conférence de presse. Pire : il faisait même planait au-dessus de la capitale le spectre de la remontada. « Quand on va gagner 4-0, ils vont se dire : « Incroyable ! » » , osait-il même devant les micros. « Vous ne devez pas connaître trop ma carrière, mais j’ai joué un match où je perdais 4-0 à la mi-temps et où j’ai gagné 5-4 (Marseille-Montpellier 1998, NDLR) . Alors, 3-0 avec encore 90 minutes à jouer, c’est quelque chose qui est dans mes cordes » , surenchérissait-il. Les 2 000 fidèles postés en parcage ont visiblement mordu à l’hameçon : « Y a moins de buts à marquer que le Barça : Allez les gars ! », affichaient-ils sur une banderole. 90 minutes plus tard, leur équipe en terminait avec une double confrontation où elle en a pris 10 dans la musette. Incroyable.…

Par Julien Faure, au Parc des Princes pour SOFOOT.com