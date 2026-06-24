Les chiffres de la Coupe du monde après deux journées

Conclusions hâtives. Ça y est, tout le monde a joué deux matchs du Mondial. Collectivement, le Mexique, les États-Unis, l’Allemagne, la France, l’Argentine et la Colombie sont les seules nations à avoir amassé les six points possibles .

Haïti, la Turquie, la Tunisie, la Jordanie et le Panama sont d’ores et déjà éliminés. Mais individuellement, certains joueurs ressortent statistiquement. Si on s’en fout royalement de qui a délivré le plus de passes dans le dernier tiers du terrain, certains chiffres ( Squawka ) méritent un coup d’œil à la loupe.…

NB pour SOFOOT.com