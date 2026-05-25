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Maresca, la copie conforme de Guardiola ?
information fournie par So Foot 25/05/2026 à 09:55

Maresca, la copie conforme de Guardiola ?

Maresca, la copie conforme de Guardiola ?

Comment mesurer la trace laissée par Guardiola en Premier League ? Peut-être en observant ses disciples s’installer sur différents bancs anglais. Comme Mikel Arteta à Arsenal, Enzo Maresca a eu sa chance à Chelsea, mais a désormais la lourde tâche de succéder à Pep sur le banc des Cityzens.

C’est le drame de ceux qui ont un jour posé leurs fesses à côté de celles de Guardiola sur un banc de touche de Barcelone, de Munich ou de Manchester : le monde entier attend d’eux qu’ils détiennent les clés du football total. Adjoint du Catalan chez les Cityzens la saison du tant espéré titre en Ligue des champions (2022-2023), l’Italien Enzo Maresca ne déroge évidemment pas à la règle. Au contraire, même : avec son crâne chauve, sa barbe grisonnante et son accent latin, l’ancien entraîneur de Chelsea porte aussi le poids de la comparaison physique. C’est donc en partie pour toutes ces mauvaises raisons, et pour quelques bonnes aussi, que les dirigeants du football anglais en manque d’idées ont jeté leur dévolu sur lui. La comparaison avec Pep va être encore plus facile, la saison prochaine, puisqu’il devrait prendre la suite du taulier à Manchester City dès cet été.

Une comparaison tirée par les cheveux ?

Le premier à être venu à la charge se nomme Aiyawatt Srivaddhanaprabha, au printemps 2023. Une semaine avant cette fameuse finale de C1 remportée face à l’Inter à Istanbul, dont Maresca n’a guère profité, son père s’étant perdu sur le chemin du stade avant d’être pris pour un mendiant puis retrouvé tard dans la nuit par les autorités turques, le boss du Leicester City FC avait reçu l’Italien chez lui à Londres, dans le quartier de Knightsbridge. Ses Foxes venaient tout juste d’être relégués en Championship, et le jeune CEO thaïlandais avait une double mission à proposer à son hôte : faire remonter illico le champion d’Angleterre 2016 dans l’élite, et séduire le public en transformant Jamie Vardy en Erling Haaland et Wout Faes en John Stones.…

Tous propos recueillis par AC, sauf ceux de Antonio Fernandez par JPS et ceux d’Enzo Maresca tirés de La Gazzetta dello Sport et du New York Times.



Article initialement paru en mars 2025 dans le numéro 224 de So Foot.

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com

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