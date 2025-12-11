Les chances de qualification des clubs français en Ligue des champions

L’espoir fait vivre.

Suite à la sixième journée de la phase régulière de la Ligue des champions, les clubs français, qui ont signé deux victoires et un nul cette semaine, peuvent toujours croire en leurs chances de qualification pour les prochains tours. Malgré son match nul à Bilbao (0-0), Paris, qui a gagné quatre de ses six matchs, a 83 % de chances de terminer directement dans le top 8 , synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale selon les simulations réalisées par l’École nationale des ponts et chaussées.…

TM pour SOFOOT.com