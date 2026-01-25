Endrick affole déjà les stats en Ligue 1

Il se souviendra de son voyage à Saint-Symphorien. Avec un triplé inscrit contre Metz avec l’OL ce dimanche, Endrick a réveillé les statisticiens d’Opta et s’est glissé aux côtés de quelques noms bien connus de notre championnat.

Trois buts dans le même match à 19 ans et 183 jours, ce n’est pas un record de précocité, mais ils ne sont pas très nombreux à avoir réussi à faire mieux depuis le début du siècle. Ils ne sont que trois : Jérémy Ménez à 17 ans et 260 jours (Sochaux-Bordeaux, 2005), Kylian Mbappé à 18 ans et 53 jours (Monaco-Metz, 2017) et Ousmane Dembélé à 18 ans et 296 jours (Rennes-Nantes, 2016). Endrick se place au pied de ce prestigieux podium et peut se dire qu’il est le premier étranger à réussir une telle performance aussi jeune.…

CG pour SOFOOT.com