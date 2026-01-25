 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Endrick affole déjà les stats en Ligue 1
information fournie par So Foot 25/01/2026 à 22:21

Endrick affole déjà les stats en Ligue 1

Endrick affole déjà les stats en Ligue 1

Il se souviendra de son voyage à Saint-Symphorien. Avec un triplé inscrit contre Metz avec l’OL ce dimanche, Endrick a réveillé les statisticiens d’Opta et s’est glissé aux côtés de quelques noms bien connus de notre championnat.

Trois buts dans le même match à 19 ans et 183 jours, ce n’est pas un record de précocité, mais ils ne sont pas très nombreux à avoir réussi à faire mieux depuis le début du siècle. Ils ne sont que trois : Jérémy Ménez à 17 ans et 260 jours (Sochaux-Bordeaux, 2005), Kylian Mbappé à 18 ans et 53 jours (Monaco-Metz, 2017) et Ousmane Dembélé à 18 ans et 296 jours (Rennes-Nantes, 2016). Endrick se place au pied de ce prestigieux podium et peut se dire qu’il est le premier étranger à réussir une telle performance aussi jeune.…

CG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Milan résiste à la Roma
    Le Milan résiste à la Roma
    information fournie par So Foot 25.01.2026 22:42 

    AS Rome 1-1 AC Milan Buts : Pellegrini (74 e , SP) pour la Roma // De Winter (62 e ) pour le Milan Dominée sur le terrain de l’AS Roma, l’AC Milan a réussi à accrocher un point (1-1) , ce dimanche soir, grâce notamment à un Mike Maignan héroïque. Les Rossoneri ... Lire la suite

  • Strasbourg s'amuse dans le nord et plonge Lille dans la crise
    Strasbourg s'amuse dans le nord et plonge Lille dans la crise
    information fournie par So Foot 25.01.2026 22:38 

    Lille 1-4 Strasbourg Buts : Fernández-Pardo (90 e +3) pour les Dogues // Panichelli (25 e ), Enciso (26 e ) et Godo (58 e et 72 e ) pour les Alsaciens Au nord, c’était les désillusions. En pleine réussite, Strasbourg s’est amusé sur la pelouse d’une équipe de Lille ... Lire la suite

  • Pour Philippe Diallo, les polémiques arbitrales « créent une forme de lien social »
    Pour Philippe Diallo, les polémiques arbitrales « créent une forme de lien social »
    information fournie par So Foot 25.01.2026 22:25 

    Dans un entretien fleuve accordé ce dimanche à nos confrères de Ouest-France , le président de la FFF Philippe Diallo débroussaille bon nombre de sujets, notamment ceux liés à l’arbitrage. Avec une take assez osée, dans une période où les arbitres sont énormément ... Lire la suite

  • Saint-Étienne ne devrait pas changer de coach... pour l'instant
    Saint-Étienne ne devrait pas changer de coach... pour l'instant
    information fournie par So Foot 25.01.2026 22:03 

    Sur un siège très éjectable. Eirik Horneland se sait menacé et les derniers résultats de Saint-Étienne ne vont pas lui offrir de la tranquillité. Battus par Reims ce samedi, les Verts n’ont gagné qu’un seul de leurs cinq derniers matchs en championnat et pourraient ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank