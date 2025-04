information fournie par So Foot • 10/04/2025 à 20:25

Les Chamois Niortais disent au revoir au football

Petit chamois parti trop tôt.

Pensée à Franck Azzopardi, Christophe Jallet, Pascal Gastien et tous les autres. Le tribunal de commerce de Niort a mis fin à l’activité des Chamois Niortais. L’issue était attendue : reléguée en Régional 3 depuis cette saison et criblée de dettes, l’association n’a pas trouvé de repreneur capable d’éponger un trou financier estimé à 3 millions d’euros. « J’espère que les gens responsables de ça vont payer un jour », s’est attristé Guy Fleurquin, président de l’asso, dans des propos rapportés par l’AFP, avant d’ajouter à La Nouvelle République : « C’est la mort des Chamois, et je n’arrive pas à m’y faire. » …

UL pour SOFOOT.com