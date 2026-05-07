Les célébrations émaillées par des incidents à Paris

Pas totalement la fête. Les minutes et les heures qui ont suivi la qualification du PSG en finale de Ligue des champions ont vu Paris célébrer cette qualification pour une deuxième finale de Ligue des champions consécutive . Une joie qui est parfois allée trop loin, émaillées de plusieurs incidents aux abords du Parc des Princes et dans le quartier des Champs Elysées , pourtant fermés à la circulation. Des supporters ont ainsi fait usage de mortiers et de feux d’artifice, les forces de l’ordre répliquant à coups de gaz lacrymogènes. Un groupe d’individus a également tenté de descendre sur le périphérique, avant d’être repoussé.

📰 ✨ ALERTE : AFFRONTEMENTS en cours au Parc des Princes, bloquant l'accès et perturbant la circulation aux abords du stade. (source : presse) pic.twitter.com/Z0lEEf9zdn…

TB pour SOFOOT.com