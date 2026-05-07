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Le maire de Paris veut marquer le coup pour la finale de la Ligue des champions
information fournie par So Foot 07/05/2026 à 09:27

Le maire de Paris veut marquer le coup pour la finale de la Ligue des champions

Le maire de Paris veut marquer le coup pour la finale de la Ligue des champions

Le sens de la fête. Alors qu’il a annoncé il y a quelques semaines sa volonté d’installer une fan zone dans la capitale pendant le Mondial, Emmanuel Grégoire semble désormais vouloir faire de la finale de la Ligue des champions une soirée inoubliable .

« On a le souhait que cette finale soit une immense fête » , a-t-il ainsi annoncé au micro de RMC après la qualification des Parisiens pour leur seconde finale de Ligue des champions consécutive. L’année passée, les tensions entre la mairie de Paris et le PSG avaient forcé le club de la capitale à installer sa propre fan zone fermée au sein du Parc des Princes.…

TC pour SOFOOT.com

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