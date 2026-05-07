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Record d'audience pour Bayern-PSG
information fournie par So Foot 07/05/2026 à 10:11

Record d'audience pour Bayern-PSG

Record d'audience pour Bayern-PSG

Tiens, encore un record. Moins spectaculaire que l’aller, le deuxième choc entre le Bayern Munich et le PSG mercredi soir a détrôné le record de la plus grosse audience de la saison en Ligue des champions . Diffusé sur Canal+, le match a attiré 3,31 millions de télespectateurs selon Médiamétrie (18,3% de parts d’audience sur la soirée), soit plus que les 2,85 millions de l’aller.

DEMBÉLÉ LANCE LE PSG APRÈS 2 MINUTES 🤯 La rencontre s'annonce folle et elle est à vivre sur CANAL+ 🔥#BAYPSG | #UCL pic.twitter.com/ocER6jnvAz…

TB pour SOFOOT.com

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