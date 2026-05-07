 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kvaratskhelia établit un nouveau record en Ligue des champions
information fournie par So Foot 07/05/2026 à 09:22

Kvaratskhelia établit un nouveau record en Ligue des champions

Kvaratskhelia établit un nouveau record en Ligue des champions

Un magicien parmi les étoiles. Khvicha Kvaratskhelia n’a pas seulement été étincelant face au Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions. Le Géorgien a également établi un tout nouveau record dans la compétition, en devenant le premier joueur de l’histoire à être décisif lors de sept matchs consécutifs en phase à élimination directe au cours d’une même saison de Ligue des champions.

Une statistique impressionnante pour celui qui se disait « très heureux d’être en finale » après la rencontre, mais conscient de l’obstacle final que représente Arsenal.…

TC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank