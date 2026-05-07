Kvaratskhelia établit un nouveau record en Ligue des champions

Un magicien parmi les étoiles. Khvicha Kvaratskhelia n’a pas seulement été étincelant face au Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions. Le Géorgien a également établi un tout nouveau record dans la compétition, en devenant le premier joueur de l’histoire à être décisif lors de sept matchs consécutifs en phase à élimination directe au cours d’une même saison de Ligue des champions.

Une statistique impressionnante pour celui qui se disait « très heureux d’être en finale » après la rencontre, mais conscient de l’obstacle final que représente Arsenal.…

TC pour SOFOOT.com