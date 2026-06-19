 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Canadiens dévastés par la grave blessure d'Ismaël Koné
information fournie par So Foot 19/06/2026 à 09:23

Les Canadiens dévastés par la grave blessure d'Ismaël Koné

Les Canadiens dévastés par la grave blessure d'Ismaël Koné

Comment réagir en tant que groupe face à la blessure grave de l’un des nôtres ? C’est la question implicite à laquelle tous les joueurs du Canada ont dû répondre face au Qatar (6-0) après la fracture à la jambe d’Ismaël Koné. À leur manière.

Le défenseur Luc de Fougerolles, sous le choc pendant les cinq minutes qui ont suivi la grave blessure, a été consolé par Maxime Crépeau , le gardien des Canucks qui avait été empêché de disputer la Coupe du monde 2022 à cause d’une fracture à la jambe. « Chacun vit les émotions à sa façon, et nous avons traversé les mêmes émotions à ce moment-là , souligne auprès du Guardian le portier à propos de son échange avec Luc De Fougerolles. C’est tellement difficile à exprimer, mais c’est juste un moment pour lui dire : « Hé, tu n’es pas seul. Je ressens la même chose que toi, mais nous avons un travail à terminer pour lui. » »

NB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Qatar agacé par le comportement des Canadiens
    Le Qatar agacé par le comportement des Canadiens
    information fournie par So Foot 19.06.2026 09:22 

    Jeu, set et match. Selon Marca , la fin de la rencontre entre le Canada et le Qatar a été particulièrement mouvementée , alors que les Rouges ont martyrisé leurs adversaires 6 à 0 au terme du temps règlementaire. Fin de match sous tensions Selon le quotidien sportif ... Lire la suite

  • Tottenham enregistre une nouvelle arrivée en défense
    Tottenham enregistre une nouvelle arrivée en défense
    information fournie par So Foot 19.06.2026 05:00 

    En plein travaux. Après une saison des plus catastrophiques, Tottenham poursuit sa reconstruction avec une troisième recrue. Faute de pouvoir cloner Micky van de Ven, les Spurs s’offrent Jan Paul van Hecke , défenseur central chipé à Brighton pour la maudique somme ... Lire la suite

  • Le footballeur Achraf Hakimi lors d'une conférence de presse au New York/New Jersey Stadium le 12 juin 2026 ( AFP / Mauro PIMENTEL )
    La justice se prononce sur le renvoi en procès pour viol du footballeur Achraf Hakimi
    information fournie par AFP 19.06.2026 04:04 

    La cour d'appel de Versailles doit se prononcer vendredi matin sur le renvoi en procès pour viol de l'international marocain et joueur du PSG Achraf Hakimi, décidé par un juge d'instruction fin février et dont il avait fait appel. Lors de l'audience devant la chambre ... Lire la suite

  • Carlo Ancelotti et Gabriel pointent les lacunes du Brésil
    Carlo Ancelotti et Gabriel pointent les lacunes du Brésil
    information fournie par So Foot 19.06.2026 03:55 

    Un peu trop rouillés pour une samba ? Après un départ laborieux face au Maroc (1-1), Carlo Ancelotti a pointé les faiblesses du Brésil , revenant notamment sur les manques observés quant au pressing : « On a fait une autocritique positive de notre premier match, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank