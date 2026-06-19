Les Canadiens dévastés par la grave blessure d'Ismaël Koné
Comment réagir en tant que groupe face à la blessure grave de l’un des nôtres ? C’est la question implicite à laquelle tous les joueurs du Canada ont dû répondre face au Qatar (6-0) après la fracture à la jambe d’Ismaël Koné. À leur manière.
Le défenseur Luc de Fougerolles, sous le choc pendant les cinq minutes qui ont suivi la grave blessure, a été consolé par Maxime Crépeau , le gardien des Canucks qui avait été empêché de disputer la Coupe du monde 2022 à cause d’une fracture à la jambe. « Chacun vit les émotions à sa façon, et nous avons traversé les mêmes émotions à ce moment-là , souligne auprès du Guardian le portier à propos de son échange avec Luc De Fougerolles. C’est tellement difficile à exprimer, mais c’est juste un moment pour lui dire : « Hé, tu n’es pas seul. Je ressens la même chose que toi, mais nous avons un travail à terminer pour lui. » » …
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