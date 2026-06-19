Un patron de bar « extrêmement reconnaissant » après avoir vu les fans anglais dézinguer son pub

Et le smog s’est abattu sur Dallas. Après que les Ecossais ont vidé tous les fûts de bière de Boston, c’est au tour des supporters anglais de laisser leur empreinte sur les bars de ce Mondial.

Le Londoner Dallas a été victime d’une incroyable déflagration de fans anglais en marge du match Angleterre-Croatie . Pots de fleurs cassés, 5000 bières vendues, surcapacité très vite atteinte, etc. : un beau bordel qui a contraint le bar à la fermeture et provoqué une intervention de la police.…

ABS pour SOFOOT.com