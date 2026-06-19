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Igor Protti est décédé à 58 ans
information fournie par So Foot•19/06/2026 à 10:53
Igor Protti est décédé à 58 ans
Une certaine idée du football. La famille d’Igor Protti a annoncé ce vendredi
le décès dans la nuit du meilleur buteur de Serie A 1996
avec Bari des suites d’un cancer.
Des images qu’on aime voir, surtout après celles qu’on n’avait vraiment pas envie de voir. Gravement blessé face au Qatar, Ismaël Koné a reçu la visite de son coéquipier Moïse Bombito à l’hôpital , après la large victoire du Canada (6-0) dans cette Coupe du monde. ...
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Voilà l’explication de ses larmes lors de son premier but face à l’Algérie (3-0). Si Lionel Messi a illuminé le Mondial avec un triplé dès son entrée en lice avec l’Argentine, il avait décrit qu’il traversait des « jours difficiles et compliqués » . La raison ? ...
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Faute avouée, pas trop pardonnée. Consultant pour la chaîne de télévision néerlandaise NOS, Rafael van der Vaart s’est illustré dimanche sur le but égalisateur japonais (2-2) en déclarant à propos des Nippons : « Ils se ressemblent tous, de toute façon » . Un dérapage ...
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Affaire à suivre. La chambre d’instruction de la cour d’appel de Versailles a confirmé ce vendredi le renvoi d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour viol . L’appel du joueur rejeté Alors que le défenseur marocain dispute ...
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