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Igor Protti est décédé à 58 ans
information fournie par So Foot 19/06/2026 à 10:53

Igor Protti est décédé à 58 ans

Igor Protti est décédé à 58 ans

Une certaine idée du football. La famille d’Igor Protti a annoncé ce vendredi le décès dans la nuit du meilleur buteur de Serie A 1996 avec Bari des suites d’un cancer.

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LB pour SOFOOT.com

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