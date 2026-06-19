Audiences TV : M6 se régale même avec Suisse-Bosnie
La France est tellement un pays de football que même un Suisse-Bosnie peut attirer des millions de téléspectateurs. Devant la victoire des Helvètes face à la Bosnie-Herzégovine (4-1), 3,58 millions de téléspectateurs ont choisi de rester branchés sur M6, soit 22,3 % de part d’audience.
Quelques jours plus tôt, le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud avait lui frôlé les 5 millions de curieux, avec 28,5 % de part d’audience.…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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