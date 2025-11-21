Les cadres de la Belgique défendent Rudi Garcia
Ils se font l’avocat du diable.
Qualifiée pour le Mondial 2026 après avoir humilié le Liechtenstein (7-0), la Belgique n’a pourtant pas toujours rassuré durant les éliminatoires. Les nuls contre la Macédoine du Nord (0-0) ou le Kazakhstan (1-1) ont rapidement fait oublier les autres scores fleuves dans la presse locale, notamment flamande. Rudi Garcia a même été parfois remis en question.…
EL pour SOFOOT.com
