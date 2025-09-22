 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les bonnes recettes de Bournemouth
information fournie par So Foot 22/09/2025 à 14:41

Cinq journées seulement sont passées, mais voilà Bournemouth à égalité de points avec Arsenal et Tottenham en haut du tableau. Oui, on parle bien du club qui, sur le papier, devait passer la saison à écoper les fuites de sa défense après avoir vu filer trois de ses cadres, Huijsen, Kerkez et Zabarnyi, vers des destinations plus clinquantes. Sauf que les Cherries ont de la ressource et des idées.

Depuis son arrivée à l’été 2023, Andoni Iraola, entraîneur de Bournemouth et ancien latéral de l’Athletic Club, a imposé son pressing basque sur la côte sud de l’Angleterre, et le club n’a cessé de progresser : 12ᵉ en 2024, 9ᵉ en 2025. Après cinq journées, les Cherries ont tranquillement pris le wagon européen, comme si de rien n’était, après avoir déjà affronté Liverpool, Tottenham et Newcastle. Pas de fortune à la Chelsea, mais une vieille recette connue de tous : vendre au prix fort et acheter malin derrière. Avec Thiago Pino, directeur sportif depuis 2024, cette logique est devenue une science exacte. En deux ans, le Real Madrid (Dean Huijsen), Liverpool (Milos Kerkez) et le PSG (Illya Zabarnyi) sont venus piocher dans ce petit supermarché du Dorset, sans laisser le sentiment que les rayons sont vides.

Cet été, les Cherries ont dégagé près de 100 millions d’euros de bénéfices, tout en parvenant à garder une équipe compétitive. Djordje Petrovic, ex-gardien de Strasbourg, s’est déjà invité dans le débat des meilleurs portiers du Royaume. Bafodé Diakité et Adrien Truffert, débarqués eux aussi de Ligue 1, semblent avoir grandi avec un fish & chips à la main : déjà titulaires indiscutables, ils incarnent parfaitement la stratégie mise en place. Pas mal pour un club qu’on annonçait voué à la survie dans « l’impitoyable Premier League » .…

Par Sacha François pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank