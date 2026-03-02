Les bonnes raisons de croire à une nouvelle remontada du Barça

Séché 4-0 à l’aller par l’Atlético de Madrid, le Barça aura besoin d’une nouvelle remontada et d’un exploit ce mardi soir pour se qualifier en finale de la Coupe du Roi. Les Blaugrana ont le droit d’y croire : ils ont Lamine Yamal.

→ Parce que Lamine Yamal aime les moments qui comptent

Villarreal, c’était l’apéro. Du costaud, certes, mais en signant son premier triplé avec le Barça ce samedi (4-1), Lamine Yamal a rappelé qu’il allait encore falloir compter sur lui pour illuminer le premier semestre foot de l’année. Malicieux et clinique, le gamin est en pleine bourre et déglingue tout, même ses détracteurs. C’est parce qu’on ne suit pas la Liga chaque week-end qu’on oublie à quel point le Catalan a de la magie dans les pieds et qu’il n’est, à 18 ans, qu’au début de son règne. Les grands rendez-vous n’ont jamais effrayé Yamal, souvenez-vous de la finale de Supercoupe d’Espagne 2025 remportée 5-2 face au Real Madrid ; souvenez-vous surtout de sa double confrontation contre l’Inter en demi-finales de Ligue des champions. Il peut faire tomber l’Atlético à lui tout seul, Diego Simeone le sait, Antoine Griezmann le sait et tout le monde le sait. Petit insolent ou génie précoce, ce jeune talent aux spaghettis sur la tête rassemble au moins sur une chose : il est imprévisible et, une fois lancé, il est difficile de l’arrêter.

¡Su primer hattrick! ⚽️⚽️⚽️#BarçaVillarreal | #LaigaHighlights pic.twitter.com/0Uf5ei3rqx…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com