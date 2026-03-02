Guerre au Moyen-Orient : quel impact sur le foot ?

Les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran, Téhéran a riposté dans la région, et la situation au Moyen-Orient a dégénéré en un week-end. Face à ce chaos, le foot est relégué au second plan, mais il est affecté. Encore plus quand une Coupe du monde doit se disputer aux USA, au Canada et au Mexique dans un peu plus de trois mois.

La guerre a démarré et le foot ne peut que s’incliner. Alors que la situation s’est largement dégradée au Moyen-Orient au cours d’un week-end de bombardements nourris, pilotés en grande partie par les États-Unis, voilà que le monde du foot est largement affecté. Surtout, à quelques mois du Mondial 2026, l’un des pays hôtes et l’un des qualifiés sont au centre d’un conflit dont on ne sait encore à quel point il pourrait déteindre sur un ordre mondial très fragilisé.

Le foot à l’arrêt, la FIFA muette

Après les frappes israéliennes et américaines sur l’Iran, intervenues samedi 28 février, puis les répliques iraniennes sur plusieurs pays de la région du Golfe, voilà que le conflit, qui risque de durer puisque Donald Trump a annoncé une opération de « quatre à cinq semaines » en Iran, a logiquement un impact sur le foot. Au Liban, au Qatar, en Iran ou en Israël, les matchs ont été reportés, alors que certaines conséquences au plus long cours pointent le bout de leur nez. La Ligue des champions asiatique est pour le moment suspendue, la Finalissima entre l’Espagne et l’Argentine, qui doit se tenir à Doha à la fin du mois, est aujourd’hui en suspens, alors que l’Iran n’est désormais plus certain de se rendre à la Coupe du monde sur le sol américain. Plusieurs acteurs du foot ont déjà fait part de leur inquiétude, à l’image de Rémy Vercoutre ou de Duckens Nazon, ou ont quitté l’un des pays concernés, comme Munir El Haddadi.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com