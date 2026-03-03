« J’ai fait beaucoup de mal aux gens » : un ancien international néerlandais se confie sur sa dépendance à la cocaïne

Retraité des pelouses depuis 2022, Daryl Janmaat a traversé des années noires . L’ancien international néerlandais, passé par Feyenoord, Newcastle ou encore Watford, s’est confié pour la première fois sur sa dépendance à la cocaïne, survenue après sa retraite forcée en raison d’une blessure qui a été mal traitée. « Mon genou était très enflé. Après une injection, ça a mal tourné : l’articulation s’est enflammée à cause d’une mauvaise aiguille. Ma carrière était terminée. Je n’ai pas su gérer ça », raconte l’ancien arrière droit dans le documentaire néerlandais Echte mannen huilen niet ( « Les vrais hommes ne pleurent pas » en VF ) , consacré à la santé mentale des footballeurs.

« Les problèmes ont commencé seulement quand j’ai arrêté. En tant que joueur, tout est cadré : tu passes de l’entraînement au match, d’un match à l’autre. Quand cette structure a disparu, je ne me suis pas senti à ma place comme directeur technique à ADO La Haye, et ça a dérapé. La cocaïne s’est installée progressivement. On commence à mentir à ceux qu’on aime. C’est horrible, j’ai fait beaucoup de mal aux gens », poursuit-il.…

FL pour SOFOOT.com