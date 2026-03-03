 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Best of des buts amateurs du week-end !
information fournie par So Foot 03/03/2026 à 06:45

Best of des buts amateurs du week-end !

Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Archelange Gred vs Molay

Sûrement une phase travaillée à l’entraînement. Sur un coup franc excentré qui ne semble pas bien dangereux, le numéro 5 envoie une prune en cloche. Qui tombe, comme par magie, sur la tête de son coéquipier présent dans la surface. Hasard ou pur génie, ce dernier la remet sur son pote aux abords de la surface. Et là, c’est l’instinct qui parle. Alors qu’on voit le joueur reculer, confiant qu’il recevrait le ballon, il décide non pas de contrôler mais de le prendre comme il vient. Résultat : une reprise de volée qui part pleine lulu gauche. Le gardien d’Archelange essaye mais ne peut rien faire……

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank