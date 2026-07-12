Les Bleus sont les futurs champions du monde selon Opta
Reste à traduire les stats en acte. À l’orée du début des demi-finales, Opta a livré ses nouvelles prédictions sur le futur champion du monde .
La France en pole position pour se hisser en finale et décrocher le sacre final
Cocorico. Selon le superordinateur d’Opta, c’est la France qui a le plus de probabilités d’aller au bout de la compétition , avec une qualification en finale évaluée à 57,7% d e chances et une victoire finale à 34% . Loin des autres équipes, et en particulier de l’Angleterre qui, selon la société de données sportives, devrait retrouver une finale de Coupe du monde pour la première fois depuis son sacre à 1966, soit 60 ans à 50,9% . …
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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