information fournie par So Foot • 23/03/2025 à 23:43

Les Bleus renversent les TAB contre la Croatie

Après avoir fait le boulot dans le temps réglementaire en faisant leur retard contre la Croatie, les Bleus ont attendu le bout de la nuit et les tirs au but pour décrocher leur ticket pour le Final Four de la Ligue des nations (2-0, 5 TAB 4). C'est ce qu'on appelle une belle soirée.

France 2-0 (5 TAB 4) Croatie

Buts : Olise (52 e ) et Dembélé (80 e )

Tirs au but réussis : Mbappé, Tchouaméni, Kolo Muani, Doué et Upamecano côté France // Moro, Pasalic, Jakic et Ćaleta-Car côté Croatie …

Par Clément Gavard, au Stade de France pour SOFOOT.com