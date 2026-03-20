Les Bleus prendront leurs marques dès la semaine prochaine dans leur camp de base

Welcome to the Hotel Califor… Ah non, pardon. Et loin de débouler dans un hosto psychiatrique comme le veut la chanson des Eagles, mais l’équipe de France roupillera la semaine prochaine dans l’hôtel du Massachusetts qui est également prévu pour la Coupe du monde selon L’Équipe . Il s’agit du Four Seasons de Boston , un cinq étoiles aux briques rouges situé au coeur de la ville. Les Bleus reprendront possession des lieux le 9 juin prochain avant la compétition.

Trêve internationale ou voyage scolaire ?

S’ils débarquent d’abord lundi à midi à Clairefontaine, les hommes de Didier Deschamps ne feront pas long feu dans les Yvelines. Le décollage pour les terres de l’Oncle Sam est prévu mardi. Mais bon, Dembouz et ses copains n’auront pas le temps de mettre un peu de bazar à Boston, car dès la fin du match de jeudi contre le Brésil justement prévu là-bas, ils devront rallier la capitale fédérale Washington pour préparer le deuxième de dimanche contre la Colombie .…

SW pour SOFOOT.com