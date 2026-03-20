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Un supporter du Celta poignardé dans la nuit lyonnaise
information fournie par So Foot 20/03/2026 à 13:08

Un supporter du Celta poignardé dans la nuit lyonnaise

Un supporter du Celta poignardé dans la nuit lyonnaise

Lyon perdant sur tous les terrains. Après avoir éliminé l’OL ce jeudi, la fête a été de courte durée pour les fans du Celta de Vigo présents à Lyon. Quelques heures plus tard, dans le quartier de la Guillotière, un supporter du club galicien a été poignardé et roué de coups.

Trop de tensions

Selon les informations d’Actu Lyon, des bagarres et des tirs de feux d’artifice ont continué jusqu’à tard dans la nuit. Vers 1 heure du matin, un ultime affrontement entre individus masqués et armés de bâtons a eu lieu. Conséquence : un supporter du Celta a reçu un coup d’arme blanche . Transporté en urgence, son pronostic vital n’était pas engagé.…

AR pour SOFOOT.com

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