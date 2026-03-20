Un supporter du Celta poignardé dans la nuit lyonnaise
Lyon perdant sur tous les terrains. Après avoir éliminé l’OL ce jeudi, la fête a été de courte durée pour les fans du Celta de Vigo présents à Lyon. Quelques heures plus tard, dans le quartier de la Guillotière, un supporter du club galicien a été poignardé et roué de coups.
Trop de tensions
Selon les informations d’Actu Lyon, des bagarres et des tirs de feux d’artifice ont continué jusqu’à tard dans la nuit. Vers 1 heure du matin, un ultime affrontement entre individus masqués et armés de bâtons a eu lieu. Conséquence : un supporter du Celta a reçu un coup d’arme blanche . Transporté en urgence, son pronostic vital n’était pas engagé.…
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