La FIFA sanctionne Israël pour non-respect des règles anti-discrimination

Un brin de justice, rien qu’un tout petit. Dans un communiqué partagé ce jeudi, la FIFA a (enfin) pris une décision ferme quant à la fédération israélienne de football. Tandis que deux enquêtes étaient en cours depuis deux ans, l’instance internationale a sanctionné l’IFA suite à la violation des règles anti-discrimination établies et a pris une décision au sujet des clubs israéliens évoluant en Cisjordanie occupée .

Depuis plus de deux ans, le gouvernement d’Israël déploie ses forces armées, Tsahal, pour reprendre les terres de la Palestine. Ce contexte géopolitique ne manque pas d’avoir des répercussions sur la sphère footballistique. Alors que la Palestine a demandé à la FIFA de bannir Israël de ses compétitions, la commission de discipline a infligé 165 000 euros d’amende à l’IFA pour des « violations graves et répétées » de ses conditions de lutte contre les discriminations.…

SW pour SOFOOT.com