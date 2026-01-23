Les Bleus ont déjà récolté toutes les infos sur le Sénégal

Première conclusion : ne pas tenter une panenka. Ce vendredi, L’Équipe rapporte que conformément à son protocole d’observation des adversaire, la FFF a missionné Jean-Luc Vannuchi, sélectionneur des U19 nationaux, « pour superviser les rencontres les plus intéressantes » quels que soient les adversaires. Plus exactement, il est question d’un compte-rendu comprenant des analyses de données pour mieux cerner le jeu des équipes qui croiseront le chemin des Bleus.

« On a toutes les datas sur le jeu du Sénégal , les vitesses de courses, les zones couvertes. explique Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps. Ce sera affiné en juin, avec un montage vidéo qui sera finalement montré au groupe le matin du match. Pour les joueurs, c’est encore très loin, et il y aura des observateurs envoyés pour voir les matchs de nos adversaires en mars . » Big Brother is watching you. …

SW pour SOFOOT.com