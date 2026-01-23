 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bleus ont déjà récolté toutes les infos sur le Sénégal
information fournie par So Foot 23/01/2026 à 10:48

Les Bleus ont déjà récolté toutes les infos sur le Sénégal

Les Bleus ont déjà récolté toutes les infos sur le Sénégal

Première conclusion : ne pas tenter une panenka. Ce vendredi, L’Équipe rapporte que conformément à son protocole d’observation des adversaire, la FFF a missionné Jean-Luc Vannuchi, sélectionneur des U19 nationaux, « pour superviser les rencontres les plus intéressantes » quels que soient les adversaires. Plus exactement, il est question d’un compte-rendu comprenant des analyses de données pour mieux cerner le jeu des équipes qui croiseront le chemin des Bleus.

Les Bleus sont déjà calés sur le Sénégal

« On a toutes les datas sur le jeu du Sénégal , les vitesses de courses, les zones couvertes. explique Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps. Ce sera affiné en juin, avec un montage vidéo qui sera finalement montré au groupe le matin du match. Pour les joueurs, c’est encore très loin, et il y aura des observateurs envoyés pour voir les matchs de nos adversaires en mars . » Big Brother is watching you.

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Yehvann Diouf raconte sa finale de la CAN
    Yehvann Diouf raconte sa finale de la CAN
    information fournie par So Foot 23.01.2026 11:07 

    Mais mec tu triches pas t’as rien compris au fair-play. Auteur d’une performance colossale en finale de la CAN, Yehvann Diouf n’était toujours pas en tenue pour jouer en Ligue Europa avec Nice hier soir. Toutefois, le tout frais champion d’Afrique s’est tout de ... Lire la suite

  • Le but à la Zlatan de Sergej Milinković-Savić
    Le but à la Zlatan de Sergej Milinković-Savić
    information fournie par So Foot 23.01.2026 11:02 

    Le croissant de lune est tout en haut. Al-Hilal a fait respecter la hiérarchie ce jeudi en s’imposant largement face à Al-Fayha (4-1), lors de la 16 e journée du championnat saoudien. Menés après l’ouverture du score de Fashion Sakala (14 e ), les hommes de Jorge ... Lire la suite

  • L'Espagnol Carlos Alcaraz (en bas) signe des autographes après avoir battu le Français Corentin Moutet au troisième tour de l'Open d'Australie, à Melbourne, le 23 janvier 2026 ( AFP / DAVID GRAY )
    Open d'Australie: Alcaraz, Gauff et Sabalenka au rendez-vous des 8es
    information fournie par AFP 23.01.2026 10:58 

    Les N.1 mondiaux Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka se sont qualifiés vendredi pour les huitièmes de finale de l'Open d'Australie mais si l'Espagnol n'a pas tremblé, la Bélarusse a vu dans sa victoire serrée quelque chose de "magique". En attendant le match d'Alexander ... Lire la suite

  • La drôle de scène entre Unai Emery et Youri Tielemans
    La drôle de scène entre Unai Emery et Youri Tielemans
    information fournie par So Foot 23.01.2026 10:44 

    Le groupe vit bien. Dans le temps additionnel du match entre Fenerbahçe et Aston Villa (0-1) ce jeudi soir , Youri Tielemans est appelé à sortir pour céder sa place à George Hemmings. Scène insolite : Unai Emery bouscule l’international belge tandis que celui-ci ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank